Мох и гриб пополнили Красную книгу Тюменской области

| Фото: Областной департамент недропользования и экологии | Фото: Областной департамент недропользования и экологии

Один представитель мохообразных, скорпидиум скорпионовидный, и один вид из царства грибов, полипорус зонтичный, включены в Красную книгу Тюменской области.

Как сообщает областной департамент недропользования и экологии, это событие связано не с сокращением биологического разнообразия региона, а явилось результатом работ ученых, выявивших в Тюменской области виды, которые ранее здесь не встречались.

Так, в ходе обследования в Викуловском районе участка, перспективного для создания особо охраняемой природной территории, в озерах Среднее и Моховое был обнаружен мох скорпидиум скорпионовидный. Этот вид со стеблями до 20 сантиметров, растущий обычно в мочажинах крупных болотных комплексов и реже в прибрежной зоне озер, очень требователен к качеству воды. Изменение гидрологического режима или кислотности болотных вод, а также минеральное или органическое загрязнение воды приводят к его гибели.

В европейской части России его распространение в последнее столетие быстро сокращается в результате мелиорации и антропогенной трансформации болот. Вид распространен в Юрге, где занесен в региональную Красную книгу. В Томской области он также отнесен к редким.

Полипорус зонтичный — "гигант" в царстве грибов. Его плодовые тела, состоящие из множества маленьких грибков (до 100 штук), соединенных ножками в единый клубневидный пенек, достигают в диаметре до 50 см.

Он обычно произрастает у основания стволов и пней лиственных пород, предпочитая граб, каштан, дуб. На хвойных растениях встречается крайне редко, чем отчасти и объясняется его отсутствие в тюменском регионе.

В России он распространен в европейской части. Тем ценнее находка, сделанная сотрудниками Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН, в Тюменской области.