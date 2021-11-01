Тюменский аэропорт Рощино увеличил пассажиропоток за октябрь 2021 года
206 тыс. 298 человек воспользовались услугами международного аэропорта Рощино за октябрь 2021 г. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. прирост составил 25%, это на 41 тыс. 493 пассажира больше.
Об этом аэропорт Рощино сообщает в своем Instagram.
"Внутренними воздушными линиями воспользовались 177 тысяч 547 человек. На международных линиях в октябре 2021 года перевезено 27 тысяч 84 человека, прирост к аналогичному периоду 2019 года составил 53 процента", - отметили в пресс-службе воздушной гавани.
Общий пассажиропоток с 1 января по 31 октября 2021 г. – 1 млн 922 тыс. 434 пассажира. В сравнении с 2019 г. увеличение пассажиропотока составило 9 %.
Напомним, с октября 2021 г. по март 2022 г. в расписании аэропорта Рощино появились новые рейсы. Авиакомпания "ИрАэро" запустила самолеты по маршруту Новый Уренгой – Баку – Новый Уренгой – Уфа; NordStar - по маршруту Норильск - Тюмень - Самара. Компания "Икар" направит свои самолеты из Тюмени в Нижнекамск два раза в неделю. Самолеты авиакомпании "Победа" впервые начали летать из Тюмени в Санкт-Петербург с 1 октября.
"В осенне-зимнем расписании AZUR air планирует выполнение полетов в Каир, а S7 – в Ош один раз в неделю", - добавили в Рощино.
Актуальное расписание рейсов на сайте.
Анжела Лебедева