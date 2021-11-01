Тюменский аэропорт Рощино увеличил пассажиропоток за октябрь 2021 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

206 тыс. 298 человек воспользовались услугами международного аэропорта Рощино за октябрь 2021 г. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. прирост составил 25%, это на 41 тыс. 493 пассажира больше.

Об этом аэропорт Рощино сообщает в своем Instagram.

"Внутренними воздушными линиями воспользовались 177 тысяч 547 человек. На международных линиях в октябре 2021 года перевезено 27 тысяч 84 человека, прирост к аналогичному периоду 2019 года составил 53 процента", - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Общий пассажиропоток с 1 января по 31 октября 2021 г. – 1 млн 922 тыс. 434 пассажира. В сравнении с 2019 г. увеличение пассажиропотока составило 9 %.

Напомним, с октября 2021 г. по март 2022 г. в расписании аэропорта Рощино появились новые рейсы. Авиакомпания "ИрАэро" запустила самолеты по маршруту Новый Уренгой – Баку – Новый Уренгой – Уфа; NordStar - по маршруту Норильск - Тюмень - Самара. Компания "Икар" направит свои самолеты из Тюмени в Нижнекамск два раза в неделю. Самолеты авиакомпании "Победа" впервые начали летать из Тюмени в Санкт-Петербург с 1 октября.

"В осенне-зимнем расписании AZUR air планирует выполнение полетов в Каир, а S7 – в Ош один раз в неделю", - добавили в Рощино.

Актуальное расписание рейсов на сайте.

Анжела Лебедева