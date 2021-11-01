Нарушающих режим самоизоляции тюменцев могут оштрафовать на 40 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Больные COVID-19 и контактные лица за нарушение режима самоизоляции могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.

Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова.

Она отметила, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора совместно с сотрудниками полиции проводят выборочные проверки тех, кто болеет COVID-19, либо является контактным. Так, в октябре в ходе рейдов они проверили по месту регистрации более трех тысяч человек.

Юлия Распопова напомнила, что с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции лица, имеющие положительный результат на COVID-19, а также контактные обязаны соблюдать режим самоизоляции.

"Контактные лица должны находиться на самоизоляции в течение 14 дней с момента контакта, заболевшие – до получения отрицательного результата теста на COVID-19. Отмечу, что к контактным не относятся те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также прошедшие полный курс вакцинации", - добавила она.

Любовь Голышева