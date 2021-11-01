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В Тюмени на торги выставят железнодорожный вагон представительского класса

Экономика, 19:21 01 ноября 2021

фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Железнодорожный вагон представительского класса, оснащенный теплыми полами, системой связи и автономными механизмами жизнеобеспечения, выставляет на торги департамент имущественных отношений Тюменской области. Начальная цена - 23,3 млн рублей.

Вагон оборудован кондиционером, пожарной сигнализацией, теле- и радиоаппаратурой. Внутри есть собственная кухня, представительское купе на четырех человек, а также отдельное купе, предназначенное для референта.

"Вагон может быть интересен первым лицам крупных компаний для комфортного и быстрого передвижения между регионами, для деловых корпоративных поездок. Торги пройдут посредством публичного предложения на электронной торговой площадке. Начальная цена — 23,3 млн рублей, минимальная цена — 11,6 млн рублей", - отметили в департаменте.

Прием заявок на торги продлится до 19 ноября. Желающим необходимо внести задаток - 4 млн 668 тыс. рублей. Аукцион запланирован на 23 ноября.

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# имущество , торги

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