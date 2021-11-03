В тюменском драмтеатре создадут площадку для проектов молодежи

| Фото: из сообщества "Тюменский большой драматический театр" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменский большой драматический театр" во ВКонтакте

Сцена на пятом Тюменского большого драматического театра станет площадкой для реализации интересных творческих проектов и получит название "Молодость". Об этом рассказал директор драмтеатра Сергей Осинцев в выпуске на YouTube-канале "Тюменское большое театральное телевидение" 1 октября.

"Сцена на пятом сейчас находится на реконструкции. Она будет называться "Молодость". Это связано с тем, что на данной площадке мы решили реализовывать молодежные направления. Речь идет о современной драматургии, интересных проектах, которые возможно будут не только драматическими, но и хореографическими, вокальными, творческими. Мы даже хотим тематически расписать стены в фойе. Пригласим молодых художников, чтобы они помогли нам создать красивое пространство", – поделился Сергей Осинцев.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Тюменской области введены дополнительные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией. Практически все предприятия региона, кафе, рестораны и ТРЦ приостановили свою работу. Тюменский драматический театр также закрыт на этот период.

С 8 ноября зрителей от 18 лет будут пускать на спектакли с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию, перенесенное заболевание или медотводом с отрицательным результатом ПЦР-теста и паспортом. Для лиц младше 18 лет QR-код не нужен.

Инна Пахомова