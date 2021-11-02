В Тюмени инспекторы изъяли у торговцев на улице 365 кг фруктов и овощей

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

365 кг овощей и фруктов изъято у уличных торговцев Тюмени с 25 по 31 октября. Инспекторы побывали в рейдах за это время 12 раз. Составили 20 протоколов по ст. 1.22 Кодекса Тюменской области об административной ответственности и пять - по ст. 14.1 КоАП РФ, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

"С улиц Тюмени снова вытесняли продавцов, незаконно торгующих продуктами сомнительного качества: соленой селедкой, яблоками, хурмой, лимонами, а также непродовольственными товарами. После совместных рейдов специалистов сектора административной практики департамента потребительского рынка и сотрудников УМВД России торговцы убирали свои деревянные ящики, коробки и раскладные столы с улиц Червишевский тракт, Пархоменко, Молодежной, Олимпийской, Моторостроителей, Энергетиков", - рассказали в администрации Тюмени.

Борьба с несанкционированной торговлей в Тюмени ведется ежедневно, не остановится она и в выходные и праздничные дни.