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В России начал действовать новый ГОСТ на окна с защитой для детей

Общество, 17:50 02 ноября 2021

instagram Анны Кузнецовой | Фото: instagram Анны Кузнецовой

Новый ГОСТ на окна с защитой для детей начал действовать в России.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова. По ее словам, теперь новые дома будут безопаснее для детей.

"Проблема падения детей из окон была как-то скрыта от глаз. Вместе с уполномоченными по правам ребенка вручную впервые собрали данные по стране. В прошлом году из окон выпало 1 тыс. 339 детей. Леонид Михайлович Рошаль, детские травматологи, МЧС, стали нашими союзниками в борьбе. Затем поддержали в МВД, стали вести статистику официально. Потом в правительстве было принято решение изменить строительные нормы. И вот этот день настал", - написала Анна Кузнецова.

Теперь окна должны быть оснащены детскими замками, блокираторами, предотвращающими их случайное открытие. Новые требования касаются производителей и застройщиков.

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# Анна Кузнецова

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