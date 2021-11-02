В День народного единства для тюменцев организуют онлайн-концерты

| Фото: dnkstroitel.ru | Фото: dnkstroitel.ru

Творческие коллективы Тюменской области поздравят земляков с Днем народного единства 4 ноября.

Большая часть мероприятий пройдет в онлайн-формате. Тематические концерты будут идти в течение всего дня, сообщает "Тюменская область сегодня".

В 12 часов зрителей ждут на сайте Тюменского концертно-театрального объединения. Там состоится онлайн-трансляция обширной праздничной концертной программы. В 18 часов в группе Тюменской филармонии во "ВКонтакте" покажут запись прямой трансляции концерта Тюменского филармонического оркестра "Прокофьев, оратория Иван Грозный". Выступление состоялось в 2019 году.

В социальных сетях и на сайте Тюменской областной научной библиотеки пройдет трансляция онлайн-концерта "Мы разные, но мы вместе".

Своим онлайн-концертом "Вместе дружная страна!" тюменцев также порадуют воспитанники ДЮЦ "Пламя". Посмотреть их выступления можно в группе во "ВКонтакте". Концертная программа "Россия – родина моя" в День народного единства также ожидается от ребят из ДШИ "Гармония".

Большое количество тематических онлайн-мероприятий проведут на сайте Дворца национальных культур "Строитель". Там состоится фестиваль национальных культур "Мы – Россия", а также флешмоб и мастер-классы.