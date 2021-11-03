  • 3 ноября 20213.11.2021среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Горение на полигоне Боровской птицефабрики должно прекратиться к середине ноября

Спорт, 16:01 03 ноября 2021

пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области

По расчетам специалистов, горение на полигоне Боровской птицефабрики, где проводится утилизация поголовья кур для ликвации очага высокопатогенного гриппа, должно прекратиться к 15 ноября. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, передает региональный оперативный штаб.

К этому времени вся подлежащая утилизации птица сгорит до зольного остатка, как и предписано ветеринарными правилами. 18 ноября будет проведено сжигание яичного порошка, этот процесс займет одну ночь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# птичий грипп

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 03.11.2021Горение на полигоне Боровской птицефабрики должно прекратиться к середине ноября
15:38 03.11.2021Тюменский "Рубин" сыграет на домашнем льду три матча без зрителей
14:25 03.11.2021Тюменские волейболистки проведут сборы в Омске
13:00 02.11.2021Тюмень примет матчи Лиги чемпионов по мини-футболу