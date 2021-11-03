Горение на полигоне Боровской птицефабрики должно прекратиться к середине ноября

| Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области

По расчетам специалистов, горение на полигоне Боровской птицефабрики, где проводится утилизация поголовья кур для ликвации очага высокопатогенного гриппа, должно прекратиться к 15 ноября. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, передает региональный оперативный штаб.

К этому времени вся подлежащая утилизации птица сгорит до зольного остатка, как и предписано ветеринарными правилами. 18 ноября будет проведено сжигание яичного порошка, этот процесс займет одну ночь.