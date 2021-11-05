Тренер из Тобольского района победил в областном конкурсе профмастерства

| Фото: пресс-служба главы Тобольского района | Фото: пресс-служба главы Тобольского района

Константин Тарасов из ДЮСШ Тобольского района стал лучшим тренером-преподавателем региона, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Тренер занял первое место в областном конкурсе профессионального мастерства в номинации "Массовость". Признание он получил за качественную организацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

Конкурс на лучшего тренера, организованный областной спортивной школой Олимпийского резерва, проходил заочно. В нем участвовали 28 специалистов сферы физической культуры и спорта из Тобольска и Тобольского района, Тюмени и Тюменского района, Ишима, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, а также Абатского, Казанского и Уватского районов.

Конкурсная комиссия оценивала организационно-методическую и физкультурно-спортивную работу участников.