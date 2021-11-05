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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Смерть восьми человек с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области

Общество, 14:59 05 ноября 2021

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Восемь человек с коронавирусом скончались в Тюменской области. Выявлено 345 случаев болезни, выздоровели 103 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 40 тыс. 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 192 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 тыс. 605 человек.

В Москве зарегистрировали 6 тыс. 407 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 363, в Московской области - 2 тыс. 835.

В Свердловской области заболели 738 человек, в Челябинской области - 548, в Ханты-Мансийском автономном округе - 259, в Курганской области - 218, в Ямало-Ненецком автономном округе - 145.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 714 тыс. 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 244 тыс. 447 летальных исходов, выздоровели 7 млн 505 тыс. 971 человек.

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