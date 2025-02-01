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Более двух тысяч человек состоят в студенческих отрядах Тюменской области

Общество, 21:11 17 февраля 2025

фото из группы "Студенческие отряды Тюменской области" во ВКонтакте | фото из группы "Студенческие отряды Тюменской области" во ВКонтакте

Более двух тыс. человек состоят в студенческих отрядах Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Всего в регионе насчитываются 79 отрядов, в которых состоят школьники и обучающиеся ссузов и вузов. Как сообщили в Тюменском региональном отделении МООО "РСО", в сравнении с 2023 годом численность молодежного движения в области в прошлом году увеличилась в три раза.

17 февраля празднуется День российских студенческих отрядов. А студотрядам региона в 2025 году исполняется 60 лет. С праздником участников организации поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"За этой цифрой множество реализованных бойцами студотрядов масштабных и важных для Тюменской области и нашей страны проектов. Большому числу молодых людей работа в студенческом отряде дала первый профессиональный взлет и опыт, стала школой жизни, возможностью проявить лидерские качества и обрести надежных друзей. Эта дружба проходит испытание временем и сохраняется на всю жизнь", – сказал он.

Глава региона пожелал современным бойцам и ветеранам движения студенческих отрядов крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых свершений.

Тюменские члены студотрядов участвуют во всероссийских и межрегиональных трудовых проектах на протяжении всего года. Среди работодателей – крупные российские компании. Молодые люди также путешествуют по стране, принимают участие в студенческих слетах, форумах и конкурсах, знакомятся и обмениваются опытом с единомышленниками.

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# Александр Моор , стройотряды

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