Сборная Тюменской области — призер первенства России по гиревому спорту
Сборная Тюменской области — призер первенства России по гиревому спорту, сообщает информационный центр правительства региона.
Соревнования среди юношей и девушек прошли в Новосибирске. За комплекты наград боролись около 950 спортсменов со всей страны.
В копилке сборной региона 11 медалей в личном зачете и второе общекомандное место.
Дмитрий Лукин из Тюмени признан лучшим в упражнении "Длинный цикл". Вадим Скоробогатов из Абатского района — победитель в "Длинном цикле" и в "Двоеборье". Победительницей в "Рывке" признана Анастасия Суханова из Абатского района.
Со списком остальных победителей можно ознакомиться по ссылке.