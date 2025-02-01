Сборная Тюменской области — призер первенства России по гиревому спорту

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Сборная Тюменской области — призер первенства России по гиревому спорту, сообщает информационный центр правительства региона.

Соревнования среди юношей и девушек прошли в Новосибирске. За комплекты наград боролись около 950 спортсменов со всей страны.

В копилке сборной региона 11 медалей в личном зачете и второе общекомандное место.

Дмитрий Лукин из Тюмени признан лучшим в упражнении "Длинный цикл". Вадим Скоробогатов из Абатского района — победитель в "Длинном цикле" и в "Двоеборье". Победительницей в "Рывке" признана Анастасия Суханова из Абатского района.

Со списком остальных победителей можно ознакомиться по ссылке.