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Сборная Тюменской области — призер первенства России по гиревому спорту

Спорт, 21:54 17 февраля 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Сборная Тюменской области — призер первенства России по гиревому спорту, сообщает информационный центр правительства региона.

Соревнования среди юношей и девушек прошли в Новосибирске. За комплекты наград боролись около 950 спортсменов со всей страны.

В копилке сборной региона 11 медалей в личном зачете и второе общекомандное место.

Дмитрий Лукин из Тюмени признан лучшим в упражнении "Длинный цикл". Вадим Скоробогатов из Абатского района — победитель в "Длинном цикле" и в "Двоеборье". Победительницей в "Рывке" признана Анастасия Суханова из Абатского района.

Со списком остальных победителей можно ознакомиться по ссылке.

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# гиревой спорт , спорт

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