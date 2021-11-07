Как не испортить зрение работой за компьютером, рассказал врач

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Россияне в среднем проводят за компьютером от 6 до 7 часов в день - как при таком режиме работы не испортить себе зрение, рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Расположить экран монитора компьютера следует прямо перед собой. Верхний край экрана должен быть на уровне линии вашего взора. Расстояние от глаз до монитора должно быть около 50-60 сантиметров. Если вы работаете за ноутбуком или планшетом с диагональю экрана 10-12 дюймов, то расстояние может быть равно дистанции Хармона – это расстояние от локтя до большого пальца руки, или в среднем 40-45 сантиметров", - пояснил специалист.

Он отметил, что в последние годы большое внимание уделяют не уровню освещения, которое нормируется, а именно спектральному составу света. Наш орган зрения эволюционировал в условиях естественного спектра белого света, который формируется после прохождения солнечных лучей через атмосферу. Соответственно, наиболее эргономичны источники света, максимально приближенные по спектру испускаемого света к световому потоку естественного спектра. Не менее важен показатель пульсации света - надо выбирать лампы с нулевой пульсацией - именно при таком освещении глаз и зрительная система в целом наименее всего утомляются, добавил врач.

Хомяков уточнил, что, если говорить об искусственных источниках света, этим критериям соответствуют индукционные лампы, лампы накаливания и некоторые современные светодиодные лампы. Источник света при работе за компьютером должен быть фоновым, рассеянным. Светового потока, который испускает лампа накаливания в 60 ватт или ее современный эквивалент, вполне достаточно. Это около 600 люмен.

"При чтении и работе за компьютером наиболее важный фактор – фон, с которого читает человек. Оптимальный фон листа бумаги должен быть желтоватым, иметь контрастные буквы черного цвета с особыми "зарубками". Сегодня подавляющее количество информации, в том числе текстовой, люди получают через экраны мониторов, цвет фона которых можно отрегулировать. Многое зависит от времени суток и состоянии оптических сред. Например, вечером лучше читать при "теплом" свете, а пациентам с начавшимися изменениями в хрусталике при чтении будет комфортнее более холодный свет, который содержит больше коротководновых синих лучей", - заключил он.