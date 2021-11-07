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Житель Свердловской области, обстрелявший коронавирусный госпиталь и машину реаниматолога, арестован на два месяца

Происшествия, 16:32 07 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Суд арестовал на два месяца мужчину, открывшего стрельбу по зданию коронавирусной больницы и машине врача-реаниматолога в городе Асбест Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Об этом пишет РИА Новости.

В минувший вторник 2 ноября неизвестный проник на территорию асбестовской больницы №1 и открыл огонь по окнам корпуса инфекционного отделения, где лежат пациенты с COVID-19, и личному автомобилю одного из врачей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, максимальная санкция - лишение свободы на семь лет.

В ведомстве отмечают, что 7 ноября суд удовлетворил ходатайство следователя СКР по городу Асбест об избрании в отношении подозреваемого в совершении хулиганства у больницы меры пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет там до 2 января 2022 года.

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# Свердловская область , Следственный комитет РФ , стрельба , хулиганство

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