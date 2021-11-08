Профосмотры стали основным направлением работы врачей-фтизиатров в Тюменской области

| Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областной клинический фтизиопульмонологический центр» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областной клинический фтизиопульмонологический центр»

Тюменский областной клинический фтизиопульмонологический центр вводит новую практику работы с районными врачами-фтизиатрами – видеоконференцсвязь, сообщает пресс-служба медучреждения.

На первом таком совещании главный внештатный фтизиатр Тюменской области Наталья Пирогова обозначила основные векторы работы специалистов противотуберкулезных кабинетов, расположенных в сельской местности.

"Мы имеем хорошие показатели снижения заболеваемости туберкулезом и смертности, несмотря на уменьшение охвата населения региона профилактическими осмотрами, связанное с пандемией новой коронавирусной инфекции и ограничительными мероприятиями. Тем не менее в предыдущие годы охват населения флюорографическими осмотрами держался на уровне 83-85 %. Сейчас среди пациентов, у которых туберкулезная инфекция выявлена впервые, менее чем в 60 % случаев она была диагностирована с помощью флюорографических методов. В настоящее время к нам приходят пациенты с жалобами, то есть с уже имеющимся распространенным туберкулезным процессом", - отметила Наталья Пирогова.

По ее словам, насущная задача - скоординированная работа со специалистами общей лечебной сети областных больниц по профилактическим осмотрам граждан, находящихся в группе риска, – пациентов с ВИЧ-инфекцией, психиатрической и наркологической нозологиями, больных терапевтического профиля (с сахарным диабетом и бронхиальной астмой), а также маломобильных граждан (им проводится забор мокроты для исследования на микобактерии туберкулеза).

"Еще одно направление работы районных фтизиатров, которое ни при каких обстоятельствах не должно быть ослаблено, – это проведение иммунодиагностики (проба Манту и Диаскинтест) у детей", – подчеркнула Наталья Пирогова.