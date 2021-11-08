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В деревне Шадринка Казанского района теперь есть высокоскоростной интернет

Общество, 15:41 08 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Высокоскоростной интернет появился в деревне Шадринка Казанского района Тюменской области, сообщает компания "Ростелеком".

Специалисты построили оптоволоконную магистраль от поселка Новоселезнево к деревне Шадринка протяженностью более трех километров.

Инновационная технология "оптика в квартиру" предполагает заведение интернет-кабеля в дом каждого абонента, обеспечивая максимальную скорость доступа независимо от общей нагрузки на сеть. Такая линия не зависит от погодных условий, перепадов напряжения или отключения электроэнергии.

"Шадринка — небольшая деревня, в которой постоянно проживает около 200 человек, расположена в четырех километрах от районного центра. С приходом оптики жители получили возможность пользоваться электронными государственными услугами, получать дистанционное образование, совершать онлайн-покупки. Сегодня все эти цифровые сервисы — постоянная необходимость", - рассказал первый заместитель главы Казанского муниципального района Алексей Санников.

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# Казанский район , Ростелеком

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