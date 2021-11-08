Стартовал отбор абитуриентов для обучения в академиях ФСБ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Набор кандидатов, желающих поступить в профильные образовательные организации по программам высшего и среднего профессионального образования, проводит управление ФСБ России по Тюменской области.

Учебные заведения расположены в Москве, Голицыно, Калининграде, Анапе, Кургане, Хабаровске, Ставрополе, Оболенске. Пройти обучение можно по следующим направлениям: "Пограничная деятельность", "Психология служебной деятельности", "Специальные радиотехнические системы", "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения", "Судовождение", "Правоохранительная деятельность". Срок обучения - от 2 до 5 лет.

Во время обучения курсанты состоят на полном государственном обеспечении, после окончания 1 курса заключают контракт о прохождении военной службы и получают ежемесячное денежное содержание. Время обучения в институте засчитывается в срок военной службы. Выпускникам, успешно сдавшим итоговую аттестацию, присваивается воинское звание, выдается диплом государственного образца, также гарантировано трудоустройство.

Кандидатами могут стать граждане РФ, не проходившие военную службу в армии, в возрасте от 16 до 22 лет включительно, если человек отслужил в армии, то возрастной ценз увеличивается до 24 лет.