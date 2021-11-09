Дебошира, побившего полицейского, отправили в колонию

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

На четыре года отправится в колонию строгого режима гражданин Таджикистана, ударивший полицейского по голове электрошокером. К мужчине, поранившемуся во время пьяного дебоша, приехали полиция и скорая помощь, но тот не давал себя осмотреть и вел себя неадекватно, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Как известно из материалов уголовного дела, 9 января в дежурную часть отдела полиции № 1 поступило сообщение о буйном мужчине в доме на ул. Олимпийской, 15а. Полицейские приехали на вызов, на месте уже были сотрудники скорой помощи, пытавшиеся оказать помощь пьяному пациенту, который был весь в крови.

В комнате были разбросаны вещи и разбито окно. Сотрудник полиции потребовал от дебошира прекратить сопротивление и проследовать в отдел полиции. Тогда мужчина схватил электрошокер и ударил им полицейского по голове.

В суде дебошир свою вину признал частично, а также принес извинения потерпевшему и раскаялся в содеянном.