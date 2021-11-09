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55 детских площадок оборудовали в тюменских дворах

Общество, 15:27 09 ноября 2021

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Дворы 52 многоквартирных домов благоустраивают в Тюмени. В них обустроили 55 детских площадок с малыми архитектурными формами, песчаным и безопасным покрытиями. Сделаны 30 площадок для занятий спортом.

Как сообщает городская администрация, работы начинаются после капитального ремонта инженерных сетей. В рамках организации водоотведения в 2021 году обустроили 2 тыс. м ливневой канализации закрытого типа, 160 дренажных и дождеприемных колодцев.

На 18 дворовых территориях водоотведение выполнено продольными и поперечными уклонами в лотки проезжей части.

Во дворах появились новые проезды и парковки на 1 тыс. 53 машиноместа, 105 из них – для транспорта людей с ограниченными возможностями. Для сбора твердых коммунальных отходов организовали 32 контейнерные площадки. Демонтировали 19 самовольно установленных металлических гаражей и 161 погреб.

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# благоустройство дворов

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