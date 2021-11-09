Более ста юных тюменцев обратились на детский телефон доверия в октябре

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

265 звонков поступило в октябре на детский телефон доверия Тюменской области. Из них 111 обращений - от детей и подростков. Еще 45 звонков специалисты приняли от родителей и законных представителей юных тюменцев, 106 – от иных граждан.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила оператор детского телефона доверия в Тюменской области.

Она отметила, что поводы, по которым обращаются к психологам, это отношения в семье, со сверстниками, травля со стороны одноклассников, проблемы в учебе и профориентация.

"Зачастую бывает, что дети и их родители не представляют, как справиться с ситуацией. А благодаря вопросам психолога они могут разобраться в причинах своего состояния и решить проблему. Помощь от психологов детского телефона доверия приходит быстро и доступно. Это особенно важно, если человек срочно нуждается в поддержке", - отметила специалист.

Напомним, детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает ежедневно и круглосуточно. Квалифицированные психологи оказывают помощь бесплатно и анонимно. Также действует сайт детского телефона доверия.

Любовь Голышева