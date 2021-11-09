Тюменец украл 20 телефонов и сбыл их в комиссионках Екатеринбурга

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24-летний ранее судимый житель Тюмени похитил 20 телефонов на сумму 1 млн рублей и сбыл их в комиссионный магазинах Екатеринбурга, сообщает региональное УМВД.

"Установлено, что молодой человек, он же менеджер магазина воспользовался доверенными ему ключами от сейфа, в течение нескольких дней похитил 20 мобильных телефонов на общую сумму 1 миллион рублей. Похищенные гаджеты он сдал в комиссионные магазины в Екатеринбурге и Тюмени, а вырученными деньгами закрыл имеющиеся долги", - рассказали следователи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Фигурант заключен под стражу.