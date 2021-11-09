Тюменец получит 200 тысяч рублей за сгоревший дачный домик

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

200 тыс. рублей получит тюменец за сгоревший во время лесного пожара дом в садовом товариществе "Солнышко". Суд также установил за мужчиной право собственности на нежилое помещение площадью 36 кв. м., сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Сосед потерпевшего рассказал в суде, что на земельном участке мужчины до пожара находился летний дом, гараж, туалет, хозпостройки, а также теплица и колодец.

На первом этаже домика располагалась небольшая кухня и баня, а на втором — комната отдыха. После пожара 17 мая 2021 года на земельном участке ничего не осталось. В целом лесной пожар уничтожил или повредил строения на 25 участках товарищества "Солнышко".