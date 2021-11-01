Предприниматель открыл студию автосвета в Тобольске

| Фото: Владимир Бронников | Фото: Владимир Бронников

Житель Тобольска Владимир Бронников открыл "Студия Автосвета IML STUDIO" по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств, получив финансовую помощь от Центра занятости населения в размере 192 тыс. рублей.

Средства он потратил на приобретение необходимого оборудования: воздушный компрессор бытовой, стенд для диагностики и промывки автомобильных форсунок и другое.

"Всегда любил заниматься автомобилями, подрабатывал между вахтами в этой сфере, и так повезло, что нашел свое призвание. Когда работал на заводе, то после выходных дней не было желания выходить на работу, было тяжело собраться с мыслями. Сейчас на работу я иду с удовольствием, с работы возвращаюсь довольный и с хорошим настроением", - поделился Владимир Бронников.

Как рассказал предприниматель, клиенты к нему приезжают и из других городов.

"Из Тюмени, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска и других городов. Кто-то услышал про нас и наши услуги и приезжает специально, кто-то проездом в гости приезжает или едет на юг", - отметил он.

По словам Владимира Бронникова, наибольшей популярностью пользуются услуги по замене ламп, настройке и регулировке света фар, замене светодиодных линз, компьютерной диагностике электронных блоков управления автомобиля, установке сигнализации, шумоизоляции.

"Так же мы оказываем услуги по выявлению, устранению и ремонту неисправностей. Разбор, сбор, снятие и установка деталей автотранспортных средств. Установка, замена, ремонт дополнительного оборудования", - добавил он.

В планах у предпринимателя расширяться, уже начали строить дополнительное помещение.

В заключении Владимир Бронников посоветовал открывать свое дело в той сфере, которая нравится и по душе.

"Главное найти свое дело, которое приносит удовольствие", - подытожил он.

Ирина Шемякина