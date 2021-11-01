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Пешеход попал под колеса Skoda Fabia в Тюмени

Происшествия, 11:05 10 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Пешеход 1960 года рождения пострадал в аварии на ул. 50 лет Октября в Тюмени утром 10 ноября.

Мужчину у дома № 213 сбил автомобиль Skoda Fabia.

"По предварительным данным, мужчина был пьян и переходил дорогу вне пешеходного перехода. После этого машину отбросило на УАЗ, а пешехода - на автомобиль Renault Logan", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

У пострадавшего травма ноги и другие повреждения. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пешеходы

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