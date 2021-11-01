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В Тюмени строят полигон для складирования снега на Воронинских горках

Экономика, 11:17 10 ноября 2021

с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram

Строительство полигона для складирования 450 тысяч кубометров снега началось на Воронинских горках в октябре 2021 г. По проекту здесь будет не только площадка для снега, но и очистные сооружения, КНС и контрольно-пропускной пункт.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук сообщил в своем Instagram.

"Сейчас подрядчик ведет отсыпку площадки грунтом, готовит запас материалов для дорожной одежды, делает ограждение и освещение, обустраивает подъездные пути. По второму полигону - территория в районе улицы Тополиной - у нас завершается разработка ПСД. В проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы необходимые для этого финансовые средства предусмотрены", - рассказал он.

В 2021 г. дорожники будут складировать снег на специализированной площадке на 9 км Велижанского тракта.

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Готовность подрядных организаций к уборке города в зимний период обсудили в администрации Тюмени 9 ноября.

И.о. директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин рассказал, что ежедневно на уборке улично-дорожной сети в две смены работают 350 человек. Подрядчик приобрел 30 единиц техники для уборки города. Всего же на улицы зимой выходит более 700 единиц – это самосвалы, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели, тракторы со щетками, автогрейдеры. Для распределения противогололедных материалов на автомобильных дорогах задействовано более 90 машин. 30 автомобилей (они идут в конце колонн) оснащены электронными дозаторами, позволяющими распределять ПГМ по нормативу.

В первую очередь убираются дороги с высокой интенсивностью движения, а также территории, где находятся социальные учреждения.

"С момента окончания снегопада на уборку снега с УДС подрядным организациям дается 9 суток, но фактически они выполняют работы быстрее", - отметил глава города.

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# Воронинские горки , подготовка к зиме , снежные полигоны

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