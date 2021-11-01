Тюменца отправят на три года в колонию за приобретение наркотиков

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Три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима назначил 36-летнему тюменцу Ленинский районный суд. Мужчина признан виновным по статье о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 8 июня 2021 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области обратили внимание на подозрительное поведение мужчины, который шел к дому по ул. 50 лет Октября. Мужчину задержали, в капюшоне его куртки нашли более трех граммов мефедрона, который он приобрел через тайник в подъезде дома для употребления. Тюменец находился в состоянии наркотического опьянения.

Приговор не вступил в законную силу.