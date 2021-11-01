В Тобольске устанавливают лавочки из пластика

пресс-служба корпоративных коммуникаций «ЗапСибНефтехима» пресс-служба корпоративных коммуникаций «ЗапСибНефтехима»

Лавочки из пластика стали устанавливать на улицах Тобольска. Первые появились на территории детского технопарка "Кванториум", где в декабре 2020 г. открыли мастерскую по переработке пластика, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций "ЗапСибНефтехима".

Каждая эколавочка, внешне напоминающая привычную деревянную, изготовлена из переработанных 7,5 кг стретч-пленки, 37,5 кг пластика и 105 кг песка. Они могут прослужить 10 лет и более за счет прочности материала, а после окончания срока службы – отправиться в следующую переработку, отмечают эксперты.

В образовательных учреждениях и общественных местах Тобольска появились контейнеры для сбора пластиковых крышек. Каждый контейнер вмещает около трех с половиной тысяч пластиковых крышек от питьевых бутылок. По мере заполнения отходы будут направляться на перерабатывающий завод, где их измельчат до гранул и используют полученное сырье в создании новых предметов.

Сдать пластиковые крышки можно в 14 точках: мультицентр "Моя территория", Тобольский индустриальный институт, ДК "Синтез", многопрофильный техникум, медицинский колледж им. В. Солдатова и другие.

По словам начальника управления по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО "ЗапСибНефтехим" Елены Бельской, размещение контейнеров и создание лавочек – второй шаг в популяризации темы ценности пластиковых отходов как ресурса для сохранения окружающей среды.

"Ты собираешь и сдаешь крышки и другие пластиковые материалы, а потом видишь скамейку, которая изготовлена из них, а не из древесины, и понимаешь, что своими действиями помог спасти дерево. Это очень наглядный пример вклада в защиту природы, который может внести каждый из нас", – уверена она.