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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мария Трофимова: менее 10% предпринимателей нарушают меры безопасности

Общество, 17:36 10 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Большинство предпринимателей Тюменской области ответственно относятся к соблюдению мер безопасности, введенных в рамках режима повышенной готовности. По итогам проверок, проведенных с 30 октября по 7 ноября, нарушения выявили менее, чем в 10% случаев.

Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Она отметила, что сотрудники регионального департамента потребительского рынка и туризма, областного управления Роспотребнадзора и УМВД по Тюменской области проводят совместные контрольно-профилактические мероприятия по проверке соблюдения ограничений.

"С 30 октября по 7 ноября мы проверили более 600 объектов. По итогам рейдов было оформлено 59 протоколов об административных правонарушениях. Это говорит о том, что наши предприниматели ответственно относятся к соблюдению мер безопасности. Среди частых нарушений – несоблюдение дистанции и масочного режима", - рассказала Трофимова.

С 4 ноября специалисты ведомств также начали проводить и разъяснительную работу по введению новой системы пропуска по QR-кодам. Она действует в Тюменской области с 8 ноября в торговых центрах, учреждениях культуры и спорта. Также совместно с Роспотребнадзором проводятся мероприятия по сохранению общественного прядка. Предпринимателей консультируют по вопросам работы в новых условиях.

Получить консультацию предстваители учреждений Тюменской области могут по телефону 8-932-479-3433.

Любовь Голышева

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# бизнес , Мария Трофимова , предприниматели

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