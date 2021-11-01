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Тоболячка лишилась 45 тысяч рублей при продаже дивана в интернете

Происшествия, 14:53 11 ноября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

45 тыс. рублей похитил мошенник с банковского счета жительницы Тобольска. Его личность устанавливается, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Женщина в интернете выставила объявление о продаже дивана. С ней связался потенциальный покупатель и пояснил, что готов купить товар, но находится в другом регионе, поэтому попросил оформить доставку. Он отправил потерпевшей ссылку якобы на сайт организации, которая доставляет грузы. Перейдя по ссылке, тоболячка ввела данные банковской карты и защитные коды, после чего с ее счета были списаны деньги. После этого "покупатель" перестал выходить на связь.

Следственный отдел МО МВД России "Тобольский" возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета".

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# мошенничество

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