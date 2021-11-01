Тюменца отправили в колонию за пьяное ДТП, в котором погибла женщина

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

На шесть лет в колонию-поселение отправил Ленинский районный суд тюменца, севшего за руль в состоянии опьянения и устроившего смертельное ДТП. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, 7 апреля пьяный водитель ехал на BMW по ул. Логунова в направлении ул. Пермякова. Потеряв управление, он снес металлическое ограждение и на тротуаре наехал на пешехода. Пострадавшую женщину доставили в ОКБ № 2, где она скончалась на следующий день.

Суд лишил мужчину права управления автомобилем на два года и 11 месяцев, а также взыскал с него в пользу сына и дочери погибшей женщины по 700 тыс. рублей в счет морального вреда.