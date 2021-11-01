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Utair открыл пять новых рейсов из Тюмени в 2021 году

Общество, 15:34 11 ноября 2021

Utair | Фото: Utair

Пять новых рейсов - в Красноярск, Самару, Санкт-Петербург, Баку и Ереван - запустила в 2021 году авиакомпания Utair, сообщает перевозчик.

Всего авиакомпания открыла рейсы по 36 новым направлениям из городов России. За десять месяцев 2021 года Utair увеличил загрузку регулярных рейсов до 83%, на четыре процентных пункта. Перевезено 6 млн пассажиров, что на 54% больше аналогичного периода 2020 года.

"Мы продолжаем наращивать регулярные прямые рейсы, соединяя Юг, Поволжье, Центральную Россию и Сибирь. Несмотря на пандемию, в 2020 году открыли 40 новых направлений, в 2021 году — еще 36. В планах — связать прямыми рейсами все крупные региональные центры страны, без пересадок в Москве", — сказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

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# авиаперевозки

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