Тюменцам напомнили сроки действия QR-кодов вакцинированного и переболевшего COVID-19

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

QR-код вакцинированного от COVID-19 действителен в течение 1 года, QR-код переболевшего— полгода, QR-код результатов ПЦР-теста — 72 часа.

При этом в случае ухудшения эпидситуации, сообщается на сайте госуслуг, срок может быть ограничен до 6 месяцев.

С 8 ноября QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации от COVID-19, потребуются жителям и гостям Тюменской области для посещения торговых центров и ряда других объектов. Это нововведение вызвало ряд вопросов.

После внесения в регистр сведений о лицах, вакцинированных от COVID-19 или перенесших заболевание в течение последних 6 месяцев, на Едином портале государственных услуг гражданину выдают QR-код, который подтверждает наличие соответствующих сведений в регистре.

Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".

Для того чтобы найти код на портале госуслуг, необходимо зайти в раздел "Сведения об иммунизации COVID-19". Затем нужно сохранить сертификат на компьютере, нажав на "Скачать сертификат на русском языке". В дальнейшем сертификат с кодом можно распечатать из сохраненного PDF-файла.

Скачав документ с портала госуслуг, пользователь автоматически получит не только код, но и весь сертификат.

При предъявлении QR-кода проверяющему не нужны какие-либо другие сведения на распечатке, однако стоит помнить, что при себе необходимо иметь паспорт. После сканирования QR-кода отобразится страница с данными, которые будут сверены с документом, удостоверяющим личность.