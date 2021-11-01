В Ишиме девушка зарезала отца

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

20-летнюю жительницу Ишима подозревают в убийстве отца. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, утром 10 ноября в частном доме по ул. Герцена в Ишиме между девушкой и ее 52-летним отцом произошла пьяная ссора. Дочь нанесла мужчине не менее четырех ударов ножом, от ран он скончался на месте.

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Подозреваемая задержана, свою причастность к преступлению она полностью признала и дала подробные показания об обстоятельствах убийства. Расследование уголовного дела продолжается.