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В Ишиме девушка зарезала отца

Происшествия, 15:13 11 ноября 2021

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

20-летнюю жительницу Ишима подозревают в убийстве отца. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, утром 10 ноября в частном доме по ул. Герцена в Ишиме между девушкой и ее 52-летним отцом произошла пьяная ссора. Дочь нанесла мужчине не менее четырех ударов ножом, от ран он скончался на месте.

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Подозреваемая задержана, свою причастность к преступлению она полностью признала и дала подробные показания об обстоятельствах убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

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# Ишим , убийство , уголовное дело

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