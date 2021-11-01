Правительство проверит готовность российских компаний к внедрению технологий искусственного интеллекта

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В России стартовал первый опрос компаний из приоритетных отраслей экономики о готовности к внедрению технологий искусственного интеллекта, сообщается на сайте правительства РФ.

Исследование, как сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, пройдет в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" в соответствии с Национальной стратегией развития искусственного интеллекта до 2030 года, утвержденной президентом Владимиром Путиным.

"Обратная связь от бизнеса является для нас важным инструментом решения конкретных задач и выявления проблемных зон, - отметил он. - По результатам опроса будут проанализированы основные направления применения искусственного интеллекта, экономические эффекты, зрелость инфраструктуры, кадровые компетенции".

Собранные данные позволят создать индекс готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта, получить комплексную информацию об использовании ИТ-технологий в стране. Формирование индекса готовности, по мнению заместителя министра экономического развития Владислава Федулова, позволит понять, какие направления в сфере искусственного интеллекта активно развиваются, и по ним уже есть наработанный отраслевой опыт, а какие находятся только на начальном этапе запуска.

"Системообразующие предприятия и государственные организации по всей стране активно внедряют новейшие технологии, целые отрасли проходят через этап цифровой трансформации с применением искусственного интеллекта", - сообщил он.

К участию приглашены представители отраслевых компаний, заинтересованных во внедрении в работу технологий искусственного интеллекта, информационных технологий, а также цифровой трансформации в целом. Результаты исследования будут представлены до конца 2021 года.

Принять участие в опросе можно до 25 ноября 2021 года. Исследование носит конфиденциальный характер. Результаты в агрегированном виде будут размещены на национальном портале в сфере искусственного интеллекта. "Основная цель нашей работы – построить эффективное взаимодействие государства и бизнеса по данному вопросу, чтобы поддержать и ускорить цифровизацию экономики страны", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.