Александр Моор принял участие в заседании наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России

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Предложения Тюменской области приняты при разработке федеральных проектов развития городских агломераций. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор после участия в онлайн-заседании наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России.

Новым председателем наблюдательного совета был единогласно избран заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

"Летом этого года введен институт кураторства вице-премьерами федеральных округов. Хочу отметить, что институт кураторства в первую очередь нацелен на поддержку регионов. Вы можете пользоваться этим инструментом для решения вопросов развития инфраструктуры ваших территорий", – обратился к главам субъектов Российской Федерации Марат Хуснуллин.

В рамках заседания губернаторы обсудили практики управления и комплексный подход в инфраструктурном развитии городов и агломераций, модели комплексного развития региональной инфраструктуры, а также пути преодоления препятствующих этому законодательных и регуляторных барьеров.

В ходе заседания главы регионов предложили существенно упростить регулирование сферы развития городских агломераций и необходимой для них инфраструктуры, резюмировал директор АИРР Иван Федотов. По его словам, готовится пакет поручений для снятия законодательных и регуляторных барьеров в сферах территориального планирования, градостроительной и тарифной политик, а также ЖКХ.

Сегодня российские регионы могут использовать сразу несколько федеральных программ развития, отметил Александр Моор, комментируя итоги заседания. Программа "Инфраструктурное меню" позволяет активно применять новые инструменты финансирования. Кроме того, в рамках правительственной инициативы "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения" будут созданы условия для интенсивного социально-экономического прогресса городских агломераций.

"Для создания и развития агломераций необходимо продолжать работу по совершенствованию нормативной правовой базы, в том числе механизмов регулирования межбюджетных отношений, входящих в состав агломерации муниципальных образований, финансирования совместных проектов, программ и мероприятий. Эту задачу уже начали решать на федеральном уровне с учетом предложений Тюменской области и других регионов", – подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко