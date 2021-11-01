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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области дистант для студентов и школьников продлили до 20 ноября

Общество, 17:58 11 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дистанционное обучение для учащихся 5-11 классов школ, студентов средне-специальных и профессиональных учебных заведений, а также для воспитанников учреждений дополнительного образования и спортивной подготовки в Тюменской области продлено до 20 ноября.

Соответствующие изменения в постановление правительства № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внес глава региона Александр Моор, сообщает оперштаб.

Органам местного самоуправления, областному департаменту образования и науки, областному департаменту физической культуры, спорта и допобразования даны соответствующие рекомендации. В частности, необходимо обеспечить реализацию учебных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Также в школах продолжится выдача продуктовых наборов учащимся 5–11 классов из малоимущих семей, получающим другую государственную социальную помощь, а также детям с ограниченными возможностями здоровья.

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# дистанционное обучение , коронавирус , школьники

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