  • 15 ноября 202115.11.2021понедельник
  • USD71,8118
    EUR82,2173
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жители Тюменской области присоединятся к флешмобу "Синий платочек"

Общество, 08:12 15 ноября 2021

https://victorymuseum.ru | Фото: https://victorymuseum.ru

Жителей Тюменской области пригласили присоединиться ко всероссийской акции. Московский Музей Победы запустил песенный флешмоб и предложил вспомнить легендарную песню "Синий платочек". Записать композицию могут профессиональные исполнители и любители, солисты и участники хоровых коллективов, люди всех возрастов. Исполнить ее можно дома, на природе или на фоне городских достопримечательностей. Организаторы надеются, что в своих роликах участники задействуют и "главного героя" шлягера - синий платочек.

"Флешмоб приурочен к 125-летию со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова. Песня "Синий платочек" была особенно любима прославленным полководцем, она вошла в альбом "Прощание славянки. Любимые песни маршала Жукова", - отмечают в пресс-службе Музея Победы.

Лирическая композиция, написанная еще до войны, приобрела всенародную любовь в годы Великой Отечественной. Ее пели в солдатских окопах и землянках, в короткие минуты отдыха. Существовали десятки вариантов текста, но самым известным стал "Синий платочек", с которым выступала Клавдия Шульженко.

Загрузить ролики с исполнением песни нужно до 28 декабря 2021 года через специальную форму на сайте Музея Победы, а также выложить с хэштегами СинийПлаточекФлешмоб #МузейПобеды #МаршалЖуков в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Продолжительность видео – не более 60 секунд, записи должны отвечать тематике флешмоба.

Лучшие ролики выберут во время онлайн-голосования, которое пройдет с 1 по 12 января 2022 года. Их авторы смогут принять участие в бесплатной zoom-экскурсии по масштабной экспозиции "Подвиг народа". Самые яркие, креативные, душевные и запоминающиеся записи войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и соцсетях Музея Победы в старый Новый год — 13 января 2022.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Московский музей Победы , Синий платочек , флешмоб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:38 15.11.2021Ансамбль "Ваталинка" даст концерт в Тюмени к 30-летнему юбилею
08:26 15.11.2021В музее Словцова покажут научное кино со всего мира
08:12 15.11.2021Жители Тюменской области присоединятся к флешмобу "Синий платочек"
19:51 14.11.2021Правила изготовления кормушек для птиц напомнили тюменцам