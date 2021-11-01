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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские автоинспекторы экстренно доставили в больницу ребенка с острым аппендицитом

Происшествия, 14:13 12 ноября 2021

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Инспекторы ДПС в Тюмени доставили в больницу ребенка, которому потребовалась экстренная операция. Как сообщает региональное УМВД, шестилетнему Станиславу стало плохо во время автомобильной поездки в Ялуторовск.

У мальчика началась рвота, он закричал от боли. Его родители обратились за помощью к дежурившему на трассе наряду ДПС. Старший лейтенант полиции Александр Лепехин и капитан Семен Афанасьев решили отвезти мальчика с мамой в больницу.

Они на руках перенесли его в салон патрульного автомобиля и, включив спецсигналы, оперативно доставили ребенка в ОКБ № 2. В медучреждении мальчика экстренно прооперировали. Оказалось, что у него был острый аппендицит и воспаление кишечника, промедление могло закончиться трагически.

Мама Станислава Кристина Штриккер поблагодарила инспекторов за помощь. "Пусть у них все будет хорошо, ведь детская жизнь очень дорога, это поймет каждый родитель", - рассказала она. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , полиция

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