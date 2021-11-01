Тоболяк потерял 50 тысяч рублей на собеседовании через Интернет

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Тоболяк лишился 50 тыс. рублей. Как сообщает УМВД Тюменской области, 36-летний мужчина связался через Интернет с потенциальным работодателем, оказавшимся мошенником.

Сотрудникам полиции потерпевший рассказал, что разместил резюме на специализированном сайте. Вскоре с ним связался для собеседования потенциальный работодатель.

После длительного разговора девушка объяснила, что необходимо проверить банковскую карту на работоспособность, для этого нужно осуществить перевод средств на лицевой счет.

Под предлогом помощи злоумышленница убедила потерпевшего включить демонстрацию своего экрана. Завладев реквизитами карты тоболяка, она перевела все деньги на неизвестный счет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.