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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени успешно реализуют проект "Бездымное детство"

Общество, 08:34 13 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Психологи Тюменского областного наркологического диспансера успешно реализуют проект "Бездымное детство" и его программы психопрофилактической работы по предупреждению и отказу от табачных изделий в подростковой среде. Это стало вкладом в реализацию на территории региона национального проекта "Демография".

По телефону специалисты приглашали на консультацию ребят, у которых оказался положительным результат тестирования на котинин (что говорит о воздействии табачного дыма на организм), а также членов их семей. С января по октябрь 2021 года на таких занятиях побывали 84 подростка и 13 взрослых (родителей). Психологи провели 97 консультаций и 6 онлайн-консультаций по отказу от курения для взрослых.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 70 % первичных профилактических консультаций проводились онлайн - через видеосвязь в мессенджерах. Это доступно, безопасно для здоровья, не требует транспортных затрат и экономит время пациентов. Такой формат показал свою эффективность и в профилактических консультациях по отказу от курения для взрослых, отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Организуют специалисты наркодиспансера и занятия на базе школ, колледжей, учреждений дополнительного образования, Центральной городской библиотеки. С начала года такие встречи по профилактике употребления психоактивных веществ, алкоголя и табака посетили более 550 детей и подростков.

Есть у диспансера и официальная группа во "ВКонтакте". В октябре здесь подвели итоги интернет-конкурса социальных видеороликов для старшеклассников и студентов "Послушай, друг…". Его участники – учащиеся 16 образовательных учреждений Тюмени и области – создали видеообращения к сверстникам, в которых рассказали, почему они выбирают здоровый образ жизни и какие риски для здоровья, по их мнению, связаны с употреблением психоактивных веществ.

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# курение , национальный проект Демография , подростки

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