Онлайн-конкурс "Доброволец Тюменской области" принимает заявки

| Фото: сообщество Добро в России. МыВместе во ВКонтакте | Фото: сообщество Добро в России. МыВместе во ВКонтакте

Стартовал прием заявок на конкурс "Доброволец Тюменской области". Он пройдет онлайн.

Организаторы приглашают поучаствовать жителей региона старше 14 лет. Предлагают две номинации: "Лидер добровольческого движения" и "Руководитель добровольческого объединения (специалист)". Конкурс пройдет с 25 ноября по 7 декабря, сообщает "Вслух.ру".

Для участия тюменцам нужно зарегистрироваться на платформе Dobro.ru и отправить данные на почту добровольческого движения Тюменской области dobrointmn@pioner72.ru с пометкой "Конкурс Доброволец 2021".