Тюменские волейболистки уступили "Северянке" из Череповца

| Фото: Волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

Со счетом 3:1 закончилась встреча женской волейбольной команды "Тюмень" с череповецкой "Северянкой" 12 ноября.

Как сообщает пресс-служба клуба, четвертый тур чемпионата женской российской волейбольной высшей лиги "А" проходит в Омске.

Соперницы сразу обрушили на тюменок свою мощь. Первый сет для тюменок со счетом 1:11. После чего подопечные Бориса Якимушкина стали стабильнее набирать очки.

На старте второго отрезка тюменки повели со счетом 6:3. Сибирячки старались держать нити игры в своих руках.

В четвертой партии казалось, что возможен и тай-брейк, ведь "Тюмень" вела со счетом 18:15. Но череда ошибок и проблемы в атаке привели к тому, что и эта партия осталась за "Северянкой".