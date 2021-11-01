Житель Ишима сдал в металлолом сварочный аппарат приятеля
Кражу сварочного аппарата раскрыли полицейские в Ишиме. Как сообщает УМВД Тюменской области, накануне преступления хозяин техники выпивал со знакомым в своем гараже.
Проснувшись на следующий день, мужчина не обнаружил на своем месте сварочный аппарат и сразу обратился в правоохранительные органы.
Полицейские вскоре установили и задержали подозреваемого, ранее судимого жителя Ишима 1982 года рождения, который признался в содеянном.
Собутыльник ишимца признался, что украл устройство, а позже сдал его в металлолом. Сумма ущерба составила более 4 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальное наказание – два года лишения свободы.