Житель Ишима сдал в металлолом сварочный аппарат приятеля

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Кражу сварочного аппарата раскрыли полицейские в Ишиме. Как сообщает УМВД Тюменской области, накануне преступления хозяин техники выпивал со знакомым в своем гараже.

Проснувшись на следующий день, мужчина не обнаружил на своем месте сварочный аппарат и сразу обратился в правоохранительные органы.

Полицейские вскоре установили и задержали подозреваемого, ранее судимого жителя Ишима 1982 года рождения, который признался в содеянном.

Собутыльник ишимца признался, что украл устройство, а позже сдал его в металлолом. Сумма ущерба составила более 4 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальное наказание – два года лишения свободы.