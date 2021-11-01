Челлендж в валенках устроят участники фестиваля "ЗаваLINKa" в Голышманово

| Фото: группа Молодежный сквер "ЗаваLINKа" во ВКонтакте | Фото: группа Молодежный сквер "ЗаваLINKа" во ВКонтакте

Творческий фестиваль "ЗаваLINKa", предложенный Викторией Кадочниковой, вошел в число победителей на грантовом конкурсе, он состоится в Голышманово 27 ноября.

На празднике откроют арт-объект – двухметровые валенки, и проведут первый забег в этой традиционной зимней обуви. Для участия потребуется предварительная регистрация, она будет открыта в официальной группе фестиваля во ВКонтакте.

Уже сейчас можно поучаствовать в онлайн-мероприятиях фестиваля "ЗаваLINKa". Объявлен челлендж #затусивваленкахГГО. Есть несколько номинаций: "Семейное фото", "Валенки kid’s", "Love story", "Мои подружки". Один участник может претендовать на победу в одной номинации, ее необходимо указать в посте на своей странице "ВКонтакте", как и фамилию, имя, возраст.

Фото можно выкладывать всю зиму, но итоги челленджа подведут 27 ноября. Авторы самых креативных получат дипломы и подарки. Оценивать работу будет команда фестиваля с учетом количества лайков под снимками. Об этом рассказала "Вслух.ру" наставник и куратор проекта Екатерина Коробцова.

Кроме того, до 20 ноября проходит конкурс поделок из подручного материала "Посмотри, как хороши чудо-валенки мои". К участию приглашают школьников от 10 лет и молодежь до 35 лет. Есть несколько номинаций: "Суперстильный", "Расписной", "Самый народный", "Мини-валеночек", "Валенок-гигант", "Валенки моей мечты". Работы принимают в 1-м корпусе агропедагогического колледжа (ул. Садовая, 1) в 26-м кабинете. Для поста в соцсетях нужно указать хэштег #ПОДЕЛКИВАЛЕНКИМОИ, свои имя, фамилию, возраст и номинацию.