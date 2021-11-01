Специалисты консультативно-диагностического центра помогают тюменцам с диабетом

| Фото: ГАУЗ ТО "МКДЦ" во ВКонтакте | Фото: ГАУЗ ТО "МКДЦ" во ВКонтакте

Всемирный день борьбы с диабетом, одним из самых распространённых заболеваний в мире, 14 ноября. В Тюмени лечение пациентов с таким заболеванием проводят специалисты Многопрофильного консультативно-диагностического центра, напоминает медучреждение.

В России сахарный диабет выявлен у более чем 3,2 % населения. Это целая группа метаболических (обменных) заболеваний, при которых в крови у пациента повышается уровень сахара (глюкозы) в результате нарушения выработки инсулина. Причем, каждый второй человек уже страдающий диабетом не знает об этом, потому что на ранних стадиях он протекает бессимптомно.

В тюменском МКДЦ внедрены современные методы диагностики как сахарного диабета, так и нарушений углеводного обмена, используется междисциплинарные подходы и персонифицированные схемы лечения. Свыше 39 % пациентов, обратившихся за 9 месяцев 2021 года в эндокринологическое отделение МКДЦ, страдают сахарным диабетом. Почти половина из них – трудоспособного возраста.

Более 40 % от общего числа пациентов с сахарным диабетом получили консультацию специалиста на базе кабинета "Диабетическая стопа".

"Очень важно, чтобы они знали о возможном осложнении своего заболевания. Диабетическая стопа может привести к ампутации нижних конечностей. Мы оказываем специализированную помощь пациентам с этой патологией, а также учим их правильно ухаживать за ногами", – рассказала врач-эндокринолог Алсу Сабитова.

В этом году кабинет "Диабетическая стопа" в центре расширил свои площади и стал использовать новое оборудование для оценки кровотока.

В МКДЦ для пациентов с диабетом проводятся консультативные приемы также врачи-эндокринологи, офтальмологи, кардиологи, невролог и сердечно-сосудистые хирурги. Также для них организована Школа здоровья, где они получают индивидуальную схему лечения и профилактики возможных осложнений.