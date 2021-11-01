Автоинспекторы призывают тюменцев быть внимательными на зебре

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения при проезде пешеходных переходов усилили сотрудники ГИБДД в Тюменской области, сообщает госавтоинспекция региона.

В осенне-зимний период из-за увеличивающегося на скользких дорогах тормозного пути автомобиля возрастает риск для пешеходов, переходящих улицу по зебрам, если водители заранее не принимают меры предосторожности, сбавляя скорость.

В 2021 году в регионе произошло 132 ДТП на пешеходных переходах, в них погибли восемь пешеходов, 137 человек ранены, все показатели больше, чем в 2020 году. Большинство наездов на людей на зебрах (101) произошло в областном центре. 17 ДТП на пешеходных переходах зарегистрировано в Тобольске, шесть - в Ишиме, два - в Ялуторовске.

Сотрудники ГИБДД проводят с водителями профилактическую и разъяснительную работы, а также штрафуют за нарушения правил проезда пешеходных переходов. С начала года почти 10 тыс. раз автомобилисты привлекались к ответственности за то, что не пропустили на пешеходных переходах людей.

В 2022 году планируется установить камеры для фиксации нарушений ПДД водителями на десяти самых аварийных переходах Тюмени.