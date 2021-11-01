Правила изготовления кормушек для птиц напомнили тюменцам

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Правила изготовления кормушек для птиц напомнила тюменцам доцент кафедры зоологии эволюционной экологии животных института биологии ТюмГУ Мария Иванова.

По ее словам, кормушки можно создать из различных материалов, важно, чтобы они были безопасными для хрупких крылатых.

"Кормушка может быть изготовлена из дерева – это те, которые зачастую делают школьники на уроках технологии. Самая простая конфигурация – кормушка из пятилитровой пластиковой бутылки, только края бортиков у такого изделия не должны быть острыми. Кормушки можно соорудить из коробок и тетра-паков с отверстиями, – добавила специалист.

Размещать птичью столовую рекомендуется на высотке порядка 1,5-2 метров над поверхностью земли. Но существуют и бердвотчеры – наблюдатели за птицами. Они размещают кормушки возле своих окон, в том числе на высоких этажах – и птицы туда успешно подлетают.

Если цель – привлечь наибольшее видовое разнообразие, то лучше использовать разные корма, пишет издание "Тюменская область сегодня".

"Если вы уж начали кормить птиц, это нужно делать непрерывно. То есть не один-два раза в месяц, а каждый день подкладывать небольшое количество корма. Безусловно, у птиц должен оставаться инстинкт по самостоятельному добыванию корма. Но в морозы и до схода снега птиц нужно подкармливать, – обратила внимание Мария Иванова.