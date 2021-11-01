Тюменские медики помогают пациентам с сахарным диабетом

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Свыше 39 % пациентов, обратившихся за 9 месяцев 2021 года к врачам-эндокринологам тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра, – это люди, страдающие сахарным диабетом.

Почти половина из них – население трудоспособного возраста, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. В центре внедрены современные методы диагностики как сахарного диабета, так и нарушений углеводного обмена. В 2021 году более 40 % от общего числа пациентов с сахарным диабетом получили консультацию специалиста кабинета "Диабетическая стопа".

"Очень важно, чтобы люди, страдающие сахарным диабетом, были осведомлены о таком возможном осложнении данного заболевания, как диабетическая стопа (поражение тканей стопы, нередко приводящее к ампутации нижних конечностей), и могли свести риски к минимуму. Мы оказываем специализированную помощь пациентам с этой патологией, а также обучаем их осуществлять правильный уход за ногами", – рассказала врач-эндокринолог Алсу Сабитова.

В этом году кабинет "Диабетическая стопа" МКДЦ расширил свои возможности: переехал в более просторное, максимально комфортное для пациентов помещение и был оснащён новым оборудованием для оценки кровотока в периферических артериях стопы.

На базе эндокринологического отделения Многопрофильного консультативно-диагностического центра также регулярно проводятся занятия Школы здоровья для пациентов с сахарным диабетом, во время которых они учатся жить со своим заболеванием, получают индивидуальную схему лечения и профилактики возможных осложнений.

14 ноября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом – одним из самых распространённых заболеваний на планете. Численность людей, страдающих этой патологией, ежегодно растёт и, согласно прогнозам Международной диабетической федерации, в 2030 году составит 578 млн чел., а к 2045 году достигнет 700 млн чел. В России сахарный диабет выявлен более чем у 3,2 % населения.

Евгений Бабенко