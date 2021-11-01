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Водителей такси и автобусов будут штрафовать за отсутствие техосмотра

Общество, 14:53 15 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Штрафы за отсутствие диагностической карты коснутся только тех водителей, для которых проверка машин останется обязательной. За езду без диагностической карты водителям придется заплатить 2 тыс. рублей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие в первом чтении законопроекта об отмене обязательного техосмотра.

Обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Такая мера призвана, прежде всего, обеспечить безопасность пассажиров и других участников дорожного движения.

Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие законопроекта облегчит жизнь многим гражданам России и коснется примерно 50 млн легковых автомобилей и мотоциклов. Изменения вступят в силу с 1 марта 2022 года.

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# общественный транспорт , такси , техосмотр

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